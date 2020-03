Milano. 17 accoltellato alla schiena in metro alla fermata M2 Garibaldi

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 8 marzo 2020 – Questa notte, alle ore 00:13, lungo la banchina della M2 Linea Verde della fermata Garibaldi, in direzione Gessate/Cologno, un ragazzo di 17 anni, C. V. H., è stato accoltellato alla schiena durante un’aggressione. Dopo esser stato soccorso, è stato trasportato all’ospedale Fatebenefratelli di Milano in codice giallo. Sull’episodio e per risalire agli autori, indagano le forze dell’ordine, prontamente giunte sul posto.

L’altra notte, un 20enne, nella stazione ferroviaria di Garibaldi, è precipitato da un piano.

V. A.