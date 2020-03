(mi-Lorenteggio.com) Milano, 8 marzo 2020 – Poco prima della mezzanotte di ieri, in via Novara, all’altezza dell’incrocio con via Silla, per un incidente, una coppia di 61enni, dopo esser stata soccorsa da un’automedica e da due ambulanze, è stata trasportata in ospedale: un ferito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano, l’altra persona ferita è stata trasportata all’ospedale Humanitas di Rozzano in codice giallo.

V. A.