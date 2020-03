Coronavirus. I casi positivi in Lombardia sono 5.469, i deceduti 333

SISTEMA SANITARIO REGGE, ALTRI 223 POSTI IN TERAPIA INTENSIVA

STUBATO IL ‘PAZIENTE 1’, ORA RESPIRA AUTONOMAMENTE

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 9 marzo 2020 – “Un invito accorato a non uscire di

casa e a rispettare comportamenti virtuosi e responsabili”. Lo

ha lanciato in diretta Facebook l’assessore al Welfare della

Regione Lombardia, Giulio Gallera, spiegando che nella ex ‘zona

rossa’ questo ha portato dei “risultati concreti”.

“Dove non sono state osservate pedissequamente queste

indicazioni – ha spiegato Gallera – i casi sono aumentati del,

dove invece sono state rispettate abbiamo registrato una

diminuzione del fenomeno”.

L’assessore ha infatti sottolineato come “Il coronavirus non si

sconfigga con un farmaco perche’ l’unica medicina e’ quella di

ridurre drasticamente la nostra vita sociale evitando di

contagiare e di essere contagiati”.

“Abbiamo bisogno di avere sistema sanitario in grado di curare

tutti coloro che si ammalano di coronavirus – ha aggiunto

Gallera – e anche coloro che si ammalano di altre patologie. E

allora abbiamo bisogno di contenere il virus, perche’ se

continuasse a crescere con questa velocita’ non saremmo piu’ in

grado di rispondere come stiamo facendo”.

STUBATO IL ‘PAZIENTE UNO’ – Gallera ha anche annunciato che “Il

paziente ‘uno’ e’ stato trasferito dalla terapia intensiva a

quella sub intensiva. E’ stato cioe’ ‘stubato’ in quanto ha

iniziato a respirare autonomamente”.

I DATI – L’assessore ha quindi aggiornato i dati dei contagi:

– i casi positivi sono 5.469, ieri 4.189 l’altro ieri 3.420 e il

giorno prima 2.612

– i deceduti 333, ieri 267, l’altro ieri 154 tutte persone

anziane con un quadro clinico gia’ compromesso. L’87% ha piu’ di

75 anni, l’11% ne ha fra 65 e 74 e il 2% fra 50 e 64 anni

– i dimessi e trasferiti al domicilio 646, ieri 550 e l’altro

ieri 524

– in isolamento domiciliare 1248, ieri 756 e l’altro ieri 722

– in terapia intensiva 440, ieri 399 e l’altro ieri 359

– i ricoverati non in terapia intensiva 2.802, ieri 2.217 e

l’altro ieri erano 1.661

– i tamponi effettuati 20.135, ieri 18.534, l’altro ieri 15.778

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi

4 giorni

BG 1.245/997/761/623/537

BS 739/501/413/182/155

CO 40/27/23/11/11

CR 916/665/562/452/406

LC 66/53/35/11/8

LO 928/853/811/739/658

MB 64/59/61/20/19

MI 596/406/361 (di cui 208 a Milano citta’)

MN 102/56/46/32/26

PV 296/243/221/180/151

SO 7/6/6/4/4

VA 44/32/27/23/17

e 516 in corso di verifica.

223 NUOVI POSTI IN TERAPIA INTENSIVA – “Il nostro obiettivo – ha

proseguito – era di riuscire ad aumentare di 100/150 i posti in

terapia intensiva cosi’ da gestire pazienti affetti da

coronavirus. Non solo ne abbiamo aperti 150, ma siamo arrivati a

223 e contiamo di aprirne altri 150 nel giro di 7 giorni.

Abbiamo fermato le attivita’ delle sale operatorie, perche’ ognuna

di esse puo’ contenere 3 posti letto di terapia intensiva. Stiamo

anche trasformando le medicine in pneumologia e stiamo

aumentando posti di subintensiva”.

OGGI 1600 CPAP, DOMANI ALTRI 500 – Il 19 febbraio la Lombardia

aveva 200 Cpap, oggi sono 1600 e domani ne arriveranno altri

500.

“Riusciamo ancora a dare risposte di qualita’ – ha concluso

Gallera – ringraziando non formalmente tutti coloro che

quotidianamente con turni interminabili sono impegnati a

fronteggiare questa emergenza”.