Coronavirus. Primo caso a Buccinasco, il Sindaco: “Restate a casa, uscite solo per motivi importanti”

(mi-Lorenteggio.com) Buccinasco, 9 marzo 2020 – Nelle ultime ore il Sindaco di Buccinasco, come ha comunicato, sul suo profilo Facebook, è stato riscontrato un caso di persona infetta dal virus Covid-19:

“Con cadenza giornaliera i Sindaci, vengono messi a conoscenza da ATS della diffusione dei contagi nei nostri territori.

Metto quindi a conoscenza della cittadinanza che ATS mi ha segnalato in data odierna il primo caso di un cittadino residente a BUCCINASCO risultato positivo al CoViD-2019 a seguito di accertamenti, preso in carico dal Sistema Sanitario Nazionale.

Ho preso contatto con la Direzione Generale di ATS e resto in costante aggiornamento per comunicare tempestivamente eventuali particolari comportamenti o azioni da mettere in atto.

LA NOSTRA AMMINISTRAZIONE STA FACENDO IL POSSIBILE E SPESSO L’IMPOSSIBILE PER QUESTA SITUAZIONE, MA FAREMO ANCORA DI PIU’

Vi invito ad affrontare con la serietà e compostezza dimostrata sinora i prossimi giorni, a rispettare le indicazioni igienico-sanitarie che quotidianamente vengono diffuse sui canali ufficiali e a tutelare la vostra salute e quella degli altri rispettando le regole definite dagli Enti Preposti, come Presidenza del Consiglio, Ministeri, ATS e Regione Lombardia.

Ascoltate le indicazioni e informatevi solo sui canali ufficiali delle istituzioni.

RESTATE A CASA, USCITE SOLO PER MOTIVI IMPORTANTI

Siamo una comunità forte e generosa, dimostriamolo anche in questo frangente” scrive, Rino Pruiti, Sindaco Buccinasco.

V. A.