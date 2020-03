UN CASO DI CORONAVIRUS A BAREGGIO

(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 8 febbraio 2020. “Oggi, a seguito del Report Ufficiale di Ats, sono a comunicarvi che le Autorità Sanitarie Competenti hanno prontamente individuato e isolato un caso di paziente di Bareggio positivo, di cui stiamo aspettando le relative informazioni. Il protocollo dei controlli previsti è stato messo in atto con tempestività da parte di Agenzia Tutela della Salute di Milano ed è stato attivato il contenimento disposto dai recenti D.P.C.M. Io e tutta l’Amministrazione siamo vicini alla sua famiglia in questo momento difficile e faremo tutto ciò che è nelle nostre possibilità. Il controllo e il monitoraggio della situazione è totale e costante, l’Amministrazione Comunale è in contatto diretto con la direzione di ATS, grazie al Coordinamento attivato per tutti i Sindaci e tramite il Piano di Zona del Magentino. Sempre nel rispetto delle direttive previste, invito tutta la Cittadinanza a evitare spostamenti non essenziali, limitarsi a quelli lavorativi o per motivi di salute, e ad evitare assembramenti in luoghi pubblici e privati. Le prescrizioni igieniche devono essere seguite e attuate da tutta la cittadinanza nel rispetto della salute collettiva e della comunità. Vi ricordo che per ogni segnalazione/informazione sono attivi i numeri 1500 e 800.89.45.45. Contattare il 112 solo ed esclusivamente in caso di assoluta emergenza” questa la nota del Sindaco, Dr.ssa Linda Colombo.

V.A.