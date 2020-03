Bollate. Farmaci a domicilio. Servizio potenziato

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 10 marzo 2020 – È partito da pochi giorni e oggi viene già ampliato negli orari pr rispondere sempre meglio ai bisogni dei bollatesi. È il servizio straordinario di consegna dei farmaci a domicilio per gli over 65 e per le altre fasce a rischio, attivato da Gaia Servizi grazie alle sue 4 farmacie presenti sul territorio bollatese e in collaborazione con il Comune di Bollate. Il servizio è stato predisposto per affrontare l’emergenza Coronavirus ed è attivo dal lunedì al venerdì, festivi esclusi, ora con il nuovo orario: dalle ore 8:30 alle 14:00.

Numero telefonico servizio: 333.61.53.417 attivo dalle ore 8:30 alle ore 14:00

ECCO LE MODALITA’ OPERATIVE

A chi è rivolto il servizio: a tutti i cittadini del comune di Bollate dai 65 anni oltre; a invalidi civili,

diversamente abili, donne in gravidanza.

Tempistica servizio: il servizio si svolgerà dal lunedì al venerdì festivi esclusi, con ricevimento richieste dalle 8:30 alle 14:00 e ritiro ricette (nella stessa giornata) presso il domicilio del richiedente dalle 14:00 alle 17:00; la consegna dei farmaci richiesti avverrà il giorno successivo la richiesta dalle 9:00 alle 13:00.

Come fare:

Chiamare il numero telefonico servizio: 333.61.53.417 attivo dalle ore 8:30 alle ore 11:30. Per i cittadini è necessario fornire i propri dati; se in possesso si può comunicare i dati NRE ricevuti dal proprio medico di base.