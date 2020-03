Bollate. Scarti vegetali e ingombranti, ecco come comportarsi?

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 10 marzo 2020 – Il Comune informa che per la raccolta degli scarti vegetali e per i rifiuti ingombranti i cittadini possono recarsi direttamente alla Piattaforma ecologica di via Pace, aperta dal lunedì al sabato dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00; la domenica dalle 09:00 alle 12:00.

Al momento, vista l’emergenza Coronavirus, non verrà ripristinato il servizio di raccolta degli scarti vegetali a domicilio che sarebbero dovuti iniziare il giorno 09 marzo 2020. È invece sospeso il servizio di raccolta gratuita degli ingombranti a domicilio, ad esclusione delle prenotazioni già effettuate.

Informiamo anche la cittadinanza che l’ingresso alla piattaforma ecologica è prevista per un numero di 5 cittadini contemporaneamente.

Invitiamo tutti a collaborare nel rispetto delle nuove disposizioni.