CONSORZIO ETVILLORESI: CORONAVIRUS – CHIUSI AL PUBBLICO GLI UFFICI CONSORTILI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 marzo 2020 – A seguito dell’applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dello scorso 8 marzo – le cui misure saranno in vigore sino al 3 aprile – contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, con l’ordinanza del Presidente del Consorzio n. 54 del 9 marzo 2020(http://atti.etvilloresi.it/apd/page7k.do?link=ln51k&kcond9k.att6=1484&sp=page8k), è stata disposta la chiusura al pubblico di tutti gli uffici dell’Ente.

La ricezione dell’utenza avverrà ESCLUSIVAMENTE su prenotazione nei soli casi in cui non sia possibile risolvere la problematica telefonicamente o tramite scambio di posta elettronica. Le strutture consortili saranno chiamate a mettere in atto tutte le misure idonee a ridurre la presenza del personale negli uffici tramite l’attivazione di forme di lavoro agile e di turnazioni, compatibilmente all’esigenza di assicurare i servizi essenziali, le attività per il rilascio di pareri o altre scadenze improrogabili e a garantire l’avvio delle attività irrigue, favorendo al contempo altresì la fruizione di ferie e di periodi di congedo ordinario da parte dei lavoratori dipendenti.