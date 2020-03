Coronavirus. A Lissone la Polizia Locale con gli altoparlanti «Cittadini, rimanete a casa»

(mi-Lorenteggio.com) Lissone, 10 marzo 2020 – “Avviso a tutti i cittadini di Lissone. Per contrastare l’epidemia di Coronavirus, il Governo ha emanato delle norme che prevedono limitazioni alla circolazione di tutte le persone. Si è autorizzati ad uscire di casa solo per motivi di lavoro, di salute o per stato di necessità. Si invitano tutti i cittadini che non rientrano in queste tre categorie a non uscire di casa”.

È questo il messaggio che, dalla mattinata odierna, gli altoparlanti delle pattuglie di Polizia locale stanno diffondendo sul territorio del Comune di Lissone.

Un invito alla popolazione a rispettare le norme contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio nel quale si fa esplicito riferimento alla possibilità di uscire di casa esclusivamente per 4 ragioni: comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute e rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Anche il sindaco Concettina Monguzzi, nella mattinata odierna, ha diffuso un video (link https://www.youtube.com/watch?v=thJYxwIl6Oc) dall’emblematico titolo “il futuro e la vita delle persone è nelle nostre mani” nel quale il provvedimento ministeriale è declinato per la cittadinanza, con l’invito a rimanere al domicilio.

Redazione