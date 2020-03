Coronavirus. Buccinasco, Cesano Boscone e Trezzano: nuovi casi, giochi chiusi e commercianti che chiudono

(mi-Lorenteggio.com) Buccinasco, 10 marzo 2020 – Da Cesano Boscone, a Buccinasco a Trezzano ecco il bollettino di oggi in merito all’emergenza coronavirus e sui nuovi cittadini colpiti dal virus. Inoltre, come avvenuto l’altro ieri a Cesano Boscone, con la chiusura dei parchi e dei giochi, anche Buccinasco adotterà questo provvedimento, visto che molti cittadini li hanno frequentati in modo improprio, senza alcuna osservanza per le nuove regole sanitarie e di convivenza. Mentre, molti sono i commercianti del territorio, che decino di chiudere, temporaneamente, per far fronte all’emergenza.

BUCCINASCO

“Aggiornamento delle ore 18.00 dell’10 marzo 2020 – #CORONAVIRUS EMERGENZA SANITARIA – DUE CASI DI CONTAGIO RISCONTRATO A #BUCCINASCO MI

Con cadenza giornaliera i Sindaci, vengono messi a conoscenza da ATS della diffusione dei contagi nei nostri territori.

Metto quindi a conoscenza della cittadinanza che ATS mi ha appena segnalato CHE I CASI DI CONTAGIO SUL TERRITORIO COMUNALE SONO DIVENTATI DUE, UNO PIU’ DI IERI.

Insieme al personale di ATS ci prenderemo cura delle persone contagiate a cui auguriamo una pronta guarigione.

Continuerò a rimanere COSTANTEMENTE in contatto con le autorità competenti e a gestire il C.O.C. Centro Operativo Comunale.

Evitiamo comportamenti contrari alle prescrizioni, evitiamo luoghi affollati, ANCHE NEI PARCHI NO COMPLEANNI, NO FESTE, NO PIC NIC , NO CIBO. SI PUO’ FARE ATTIVITA’ ALL’ARIA APERTA MANTENENDO SEMPRE DISTANZE DI SICUREZZA DI ALMENO 1 METRO. LAVIAMOCI SPESSO LE MANI E FACCIAMOLE LAVARE AI NOSTRI BAMBINI.

SE POSSIBILE RIMANIAMO IN CASA.

Preannuncio che nella giornata di domani vieteremo l’utilizzo dei giochi e delle attrezzature per bambini e adulti nei nostri parchi, le forze dell’ordine faranno rispettare questo divieto.

l’aggiornamento e le decisioni di Rino Pruiti, Sindaco Buccinasco.

TREZZANO SUL NAVIGLIO

“1) Desidero ringraziare i commercianti che oggi hanno deciso di restare chiusi fino a data da destinarsi. Una decisione sicuramente sofferta ma esempio di generosità e alta attenzione per la nostra comunità. Teniamo a mente questi gesti significativi per il futuro quando tutto sarà finito.

2) Aggiornamento da ATS su numero contagi di cittadini trezzanesi ad oggi risultano 4, uno in più di ieri.

Auguriamo pronta guarigione ai nostri concittadini; siamo vicini alle loro famiglie.

3) Ricordo che sono vietati gli assembramenti davanti ai negozi d’asporto.

4) I supermercati restano aperti. Non vi accalcate che si rischiano maggiori contagi. Avremo cibo per tutti.

Stiamo a casa tutto il tempo possibile e ne usciremo presto.

Buona cena e buona serata a tutte e tutti.” Così Fabio Bottero, Sindaco di Trezzano sul Naviglio sul social Facebook.

CESANO BOSCONE

“AGGIORNAMENTO CORONAVIRUS A CESANO BOSCONE – 10/3/2020

ATS ci comunica oggi la presenza di 2 casi di contagio nel nostro territorio. Quindi anche oggi uno inedito.

Ci tengo anche a dirvi, però, che i nuovi casi di contagio odierni su tutta la Regione sono 322, sempre troppi ma decisamente meno dei +1280 di ieri (dei 769 dell’8 marzo, e degli 808 del 7 marzo).

Il totale dei contagiati in Lombardia ad oggi è di 5971.

Siamo ancora lontani dall’aver sconfitto il virus, ma questi numeri sono una prima evidenza – da confermare nei prossimi giorni – rispetto agli effetti delle misure di contenimento.

Andiamo avanti con il pieno rispetto dei recenti provvedimenti.” la nota di Simone Negri, Sindaco di Cesano Boscone.

V. A.