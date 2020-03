Coronavirus. Cesano Boscone: presto dal Comune un sostegno ai commercianti

Al vaglio dell’amministrazione nei prossimi giorni nuove misure a favore delle attività commerciali del territorio in risposta alle evidenti difficoltà dei commercianti

Cesano Boscone (9 marzo 2020) – Gli effetti del Coronavirus, oltre che dal punto di vista sanitario, si sono fatti sentire anche dal punto di vista economico. Da settimane le attività commerciali sono in crisi: la paura del contagio e le limitazioni alla circolazione delle persone hanno portato ad una drastica diminuzione degli incassi a fronte di spese fisse che i titolari hanno comunque dovuto sostenere.

Con una lettera indirizzata al sindaco Simone Negri, anche l’Associazione territoriale del corsichese di Confcommercio ha manifestato le preoccupazioni e le difficoltà della categoria in questo complesso momento storico, chiedendo al primo cittadino di farsi portavoce delle loro istanze. Il Sindaco ha voluto rassicurare tutti gli esercenti spiegando loro che è già impegnato, insieme agli altri sindaci e all’Associazione Nazionale Comuni Italiani, ad avanzare richieste per il loro settore sia al Governo che alla Regione. Proprio la consapevolezza di questo grande problema, inoltre, ha spinto l’amministrazione comunale a ricercare immediate risorse per attivare provvedimenti a sostegno dei commercianti che nei prossimi giorni verranno definite e comunicate.

“Condividiamo le preoccupazioni dei commercianti – ha dichiarato Simone Negri – che sono anche le nostre e siamo consapevoli delle difficoltà che le imprese sono costrette ad affrontare in questi tempi eccezionali. I negozi di vicinato rappresentano una imprescindibile dorsale non soltanto economica, ma anche un elemento essenziale di socialità, di sicurezza e di vitalità del territorio. Per questi motivi, il Comune di Cesano Boscone, in aggiunta a ciò che sta facendo il Governo, farà uno sforzo economico per rendere meno drammatici gli effetti di queste settimane di scarsa attività forzata da parte delle attività commerciali del territorio”.

