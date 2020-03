Coronavirus. Non rispetta il Decreto del Premier Conte, denunciato dai Carabinieri di Cornaredo

Albanese residente a Vittuone sorpreso senza dare giusta motivazione tra le vie di Cornaredo

(mi-lorenteggio.com) Cornaredo, 10 marzo 2020 – Nel pomeriggio di oggi, il personale locale comando Stazione Carabinieri, ha denunciato in stato libertà:

– un giovane di origini albanesi residente a Vittuone (MI), censurato, nullafacente, responsabile del reato di innoservanza dei provvedimenti dell’autorità.

I militari, nella circostanza, prodecevano al controllo del predetto mentre passeggiava in via Garibaldi con in mano una bevanda alcolica.

Esito compilazione autodichiarazione, forniva giustificazioni non contemplate tra i motivi dall’ art. 1 lett. A DPCM del 08 mar 2020, relativo a misure contenimento e gestione emergenza COVID – 19, asserendo di essersi recato in quel comune per incontrare la propria fidanzata.

V. A.