Lavoro. Rizzoli: soddisfatti per l’accordo raggiunto nella vertenza Adidas Italy di Monza

(mi-lorenteggio.com) Milano 10 marzo 2020 – “In un momento così difficile per la Lombardia una piccola buona notizia su cui abbiamo lavorato negli ultimi mesi, incontrando le organizzazioni sindacali e sentendo più volte l’azienda, assistendo e accompagnando le parti: ADIDAS e sindacati hanno trovato ieri un accordo sul licenziamenti di 41 lavoratori a Monza, con incentivi all’esodo e volontarietà”.

Così l’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e lavoro Melania Rizzoli. “Come Regione Lombardia – ha continuato – garantiremo le politiche attive per tutti i lavoratori coinvolti. A tutti un ringraziamento, in particolare alle organizzazioni sindacali per la caparbietà e la volontà di trovare una soluzione e ai lavoratori per il sacrificio fatto”.

