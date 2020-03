(mi-lorerenteggio.com) Magenta, 10 marzo 2020 – Stamane, alle ore 07:58 Magenta, in via Filippo Turati, un 53enne, C. D., è stato investito da una vettura. Per le ferite riportate durante l’impatto e la successiva caduta ha terra ha riportato un trauma cranico commotivo e una ferita e temporo-occipitale. Soccorso dalla Polizia Locale e da un’ambulanza è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Fornaroli di Magenta.

V. A.