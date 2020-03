RHO, OSNATO-LUCENTE (FDI): LA TERAPIA INTENSIVA NEONATALE RIMANGA PIENAMENTE OPERATIVA

(mi-Lorenteggio.com) Rho, 10 marzo 2020 – “La terapia intensiva neonatale è presidio di primaria importanza, per questo quella di Rho deve rimanere pienamente operativa.

L’emergenza Coronavirus sta mettendo a dura prova il nostro sistema sanitario, ma tanto più non può essere presa in considerazione la riconversione del reparto di terapia intensiva neonatale dell’ospedale di Rho. Anche la grande maggioranza degli amministratori locali e dei cittadini sono d’accordo su questo punto e hanno espresso con forza il loro parere nelle settimane passate.

La TIN di Rho è sempre stata un punto di eccellenza del nostro territorio e sarebbe assurdo fare un passo indietro, tanto più in un momento delicatissimo come questo”.

Lo dichiarano per Fratelli d’Italia l’onorevole Marco Osnato e il presidente del Gruppo in Consiglio regionale Franco Lucente.

