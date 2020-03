Coronavirus, Caparini: gara di solidarietà straordinaria, attivo un conto corrente. Acquistati 1,8 milioni di tamponi

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 11 marzo 2020 – Rispondendo ieri alle domande dei giornalisti intervenuti alla conferenza stampa per fare il punto sulla situazione coronavirus in Lombardia, l’assessore regionale al Bilancio, Finanza e Semplificazione Davide Caparini, ha ricordato che “è già attivo un conto corrente ed un Iban per sostenere l’emergenza Covid attraverso donazioni. Oltre quella di Regione Lombardia, nei vari ospedali, sono attive campagne di donazioni. Si è creata una vera e propria gara di solidarietà che non è nuova per Regione Lombardia. In passato siamo stati generosi con gli altri, oggi lo siamo col prossimo”.

Caparini ha poi evidenziato che Regione Lombardia ha ricevuto anche donazioni di mascherine, “più di quante ce ne ha date il Dipartimento Protezione Civile nazionale. Un elenco lunghissimo: dal tempio buddista ‘Pu Hua Si’ di Prato che ringrazio – ha aggiunto – ne abbiamo avute 30.000. Donazioni anche dai giocatori del Milan (un giorno di stipendio) ad Areu, l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza”.

L’assessore regionale al Bilancio ha anche fatto il punto sui tamponi: “ne abbiamo acquistati 1,8 milioni, speriamo di non doverli usare tutti”.

Caparini ha concluso ribadendo che Regione Lombardia ha chiesto finanziamenti aggiuntivi al Governo, “nella prima settimana dell’emergenza coronavirus abbiamo speso 50 milioni di euro. Altre Regioni hanno aderito al nostro appello di chiudere i centri commerciali, il commercio al dettaglio come la grande e media distribuzione, ovviamente tranne alimentari e farmacie”.

Redazione