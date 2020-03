Emergenza #Coronavirus: a Rho uffici comunali aperti su appuntamento

Accesso limitato ai soli casi di urgenza e indifferibilità, invito ad utilizzare i servizi on line

(mi-lorenteggio.com) Rho, 11 marzo 2020 -Uffici comunali aperti su appuntamento, richieste di informazioni via e-mail o telefono: queste sono le misure adottate dall’Amministrazione comunale per garantire i servizi comunali e rispettare le indicazioni per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus come definite dal DPCM 9 marzo 2020.

“Ricordiamo che la prima regola è stare a casa. – commenta il Sindaco Pietro Romano – Gli uffici comunali rimangono in servizio solo per esigenze indifferibili nel tempo. L’accesso agli uffici sarà contingentato, come richiesto dalle misure di prevenzione al contagio. Invitiamo i cittadini a stare a casa, utilizzare i servizi on line accedendo dal nostro sito web e fare richiesta di appuntamento per essere ricevuto di persona solo in casi di estrema urgenza e indifferibilità”.

Nel caso dello Sportello del Cittadino, del Comando della Polizia Locale e degli altri uffici comunali occorre sempre rispettare le misure di prevenzione e contenimento in relazione all’emergenza del Coronavirus,

• è necessario che accedano allo Sportello o all’ufficio solo i diretti interessati alla presentazione dell’istanza. Eventuali accompagnatori sono invitati ad attendere all’esterno.

• è necessario garantire la distanza di sicurezza tra le persone di almeno 1 metro sia durante l’attesa che quando ci si presenta dinanzi all’operatore

• nel caso di attesa si procederà a contingentare gli ingressi. Le persone dovranno attendere all’esterno e sarà consentito l’accesso una volta che il numero di soggetti all’interno diminuirà.

Gli appuntamenti già prenotati rimangono validi, con l’indicazione di rinviarlo a cura del cittadino se differibile nel tempo.

Si ricorda che è possibile avvalersi dei servizi on line disponibili sul sito del Comune di Rho, accreditandosi con il proprio SPID o apposite credenziali. In particolare, è possibile stampare certificati di anagrafe e di stato civile con timbro digitale.

Anche le pratiche di residenza o di cambio indirizzo, devono essere presentate telematicamente inviando le istanze, come da documentazione riportata sul Sito del Comune di Rho in “Modulistica” – “Cambio Indirizzo” tramite Pec all’indirizzo pec.demografici.comunerho@legalmail.it oppure tramite mail all’indirizzo anagrafe@comune.rho.mi.it

Il provvedimento ha valenza a partire da oggi 11 marzo fino al 3 aprile, salvo proroghe dello stato di emergenza, e prevede la possibilità di contattare gli uffici tramite telefono oppure e-mail.