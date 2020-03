Magenta. Coronavirus: attivazione dei servizi a supporto della popolazione

(mi-lorenteggio.com) Magenta, 11 marzo 2020 – Per far fronte all’emergenza coronavirus, a seguito delle misure emesse dal Governo con il Dpcm di domenica 8 e con quello di lunedì 9 marzo, il Comune di Magenta ha attivato un servizio di assistenza della popolazione entrato in servizio a partire dalla mattina di mercoledì 11 marzo. Da questa data sono attivi, per le persone con più di 65 anni e prive di una rete familiare che le possa supportare, i servizi di consegna pasti a domicilio, segretariato sociale, beni di prima necessità, svolgimento piccole commissioni e consegna farmaci a domicilio. Per attivare il servizio o per ulteriori informazioni i cittadini possono rivolgersi al numero 02 97 35 261. “Siamo vicini ai nostri cittadini che devono fare fronte a questa emergenza – ha detto il sindaco di Magenta Chiara Calati – A loro abbiamo voluto dare un segnale concreto in questo momento difficile attivando questi importanti servizi per le fasce di popolazione più deboli. Il Comune continua a seguire da vicino gli sviluppi dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo ed è in continuo contatto con le altre istituzioni per gli aggiornamenti che di volta in volta verranno forniti alla cittadinanza. Raccomando di stare in casa il più possibile perché è l’unico modo per fermare il contagio. Un sentito grazie a tutti i magentini che con grande impegno e serietà stanno affrontando questo periodo”.