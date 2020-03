Mercati di Lissone solo con banchi di generi alimentari fino al 3 aprile

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 11 marzo 2020 – Con ordinanza del Sindaco e alla luce delle disposizioni contenute nel DPCM del 9 marzo 2020 per far fronte all’emergenza Coronavirus in Italia, il Comune di Lissone ha disposto che il mercato di Santa Margherita di Piazza Camporelli (già da quello previsto per la giornata di domani, giovedì 12 marzo 2020), e il mercato del lunedì di Piazzale degli Umiliati si svolgeranno esclusivamente con la presenza di banchi di generi alimentari.

Il provvedimento è valido fino al 3 aprile 2020.

Tale decisione va nella direzione, sottolineata nel Decreto, di vietare ogni tipo di assembramento di persone in luoghi pubblici, e dall’impossibilità di garantire le misure di sicurezza in caso di effettuazione regolare del mercato, prima fra tutte il metro di distanza tra chi si avvicina ai banchi degli ambulanti.

“Alla luce della difficoltà nel garantire le misure anti-assembramento previste dal decreto – specifica l’Amministrazione Comunale – abbiamo deciso di prendere questa decisione per entrambi i mercati. Vigileremo affinché non si creino comunque assembramenti”.