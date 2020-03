Opera. Il sindaco incontra tutte le forze politiche e stringe un’alleanza anti-coronavirus

(mi-Lorenteggio.com) Opera, 11 marzo 2020 – “In momenti di crisi come quello che stiamo vivendo, la politica deve dimostrarsi responsabile, accantonare le divergenze ideologiche e camminare insieme verso un obiettivo comune: il bene della cittadinanza. A Opera questo è accaduto. Per questo voglio ringraziare pubblicamente i capigruppo di maggioranza e opposizione per il supporto, le idee e la voglia di affrontare e superare questa emergenza insieme”.

Il sindaco di Opera, Antonino Nucera, commenta così l’esito dell’incontro che si è tenuto nel suo ufficio con Simone Gusmeri, capogruppo della lista Centrodestra per Opera, Francesco Cavallone capogruppo della lista civica “Insieme” e Pino Pozzoli capogruppo della lista “All’Opera con Alberto “Pino” Pozzoli. Obiettivo dell’incontro è stato quello di creare degli interventi straordinari a sostegno delle fasce più deboli della cittadinanza da attuare in questo periodo di particolare emergenza.

Tra gli “indirizzi” condivisi ci sono:

– la consegna della spesa a domicilio per gli over 65 o le persone fragili

– la consegna dei pasti non solo agli anziani che sono in carico ai servizi sociali ma, anche, agli over 65 o alle persone con disabilità alle quali, in questo momento, è fortemente sconsigliato di uscire di casa (in questo caso non potranno essere a carico del Comune ma pagati direttamente all’azienda che si occupa del servizio)

– continuare a garantire l’assistenza domiciliare

la consegna di farmaci salvavita a domicilio