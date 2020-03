33enne di Basiglio preso a Rozzano con 1kg di marijuna sotto al sedile della moto

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 12 marzo 2020 – Ieri pomeriggio, i Carabinieri della locale Tenenza, ha arrestato in flagranza un 30enne, residente a Basiglio, incensurato.

I militari lo hanno fermato per un controllo mentre percorreva quella via Manzoni a bordo del suo scooter mod. TMAX.

L’ uomo, a seguito di perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di n. 10 confezioni contenenti complessivi 1,00 kg di stupefacente del tipo marijuana, occultati nel vano sottosella.

Il giovane è stato denunciato anche ai sensi dell’art. 650 c.p., poiché inottemperante a quanto disposto con il DPCM dell’8 marzo 2020.

Arrestato, è stato messo ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

V. A.