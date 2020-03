Coronavirus: a Rho controlli in tutta la città da parte della Polizia Locale

1.200 controlli svolti da domenica 8 marzo

(mi-lorenteggio.com) Rho, 12 marzo 2020 – La Polizia Locale scende in campo per l’emergenza sanitaria con 4/5 pattuglie su ogni turno, contro le normali 2 pattuglie, e 1.200 controlli da domenica 8 marzo a questo pomeriggio, alle attività commerciali, nei parchi e giardini e su tutto il territorio, relazionati alla Prefettura di Milano. Le attività si sono direzionate al rispetto delle norme, alla prevenzione e all’informazione ai cittadini.

Questo è stato possibile grazie alla decisione presa su indicazione dell’Amministrazione comunale di rivedere gli aspetti organizzativi degli uffici comunali. La Polizia Locale di Rho ha potuto così ridurre al minimo le presenze del personale in ufficio (che pur rimane aperto su appuntamento), per massimizzare le attività all’esterno su strada finalizzate al controllo dell’attuazione di tutte le disposizioni restrittive.

Sono stati gli stessi Agenti del Comando Savarino a chiedere al Comandante Antonino Frisone di poter uscire su strada per rendersi più utili in città, data proprio la situazione emergenziale e a seguito delle migliaia di chiamate ricevute all’utenza telefonica della Centrale Operativa. Gli Agenti hanno ridotto al minimo, come richiesto dal Comando, la fruizione di riposi e permessi per poter garantire la continuità della presenza operativa sul territorio Rhodense.

Il Sindaco Pietro Romano dichiara “I controlli sul territorio da parte della Polizia Locale, ai quali si aggiungono quelli effettuati dai Carabinieri e dalla Polizia di Stato, continueranno costantemente. Negli ultimi giorni è comunque salito il grado di consapevolezza e responsabilità dei Cittadini. Le persone per strada sono diminuite e conseguentemente gli assembramenti. Attualmente qualche criticità permane nei parchi per cui intensificheremo gli specifici controlli. Chiedo davvero a tutti di restare a casa e di aiutarci a contenere la diffusione del virus. Voglio ringraziare di cuore tutti gli Agenti della Polizia Locale per essersi messi a disposizione della Cittadinanza in questo difficile momento. Un ringraziamento anche alle altre Forze di Polizia per il loro costante impegno”.

Già da martedì 10 marzo sono stati potenziati i servizi esterni impiegando mediamente su ogni turno 4/5 pattuglie. Una pattuglia, dell’Ufficio Polizia Amministrativa e Annonaria, è stata dedicata al controllo delle attività produttive e rispetto del DPCM in vigore, la pattuglia a piedi nel Centro Cittadino per l’attività informative alla cittadinanza e soprattutto alle persone anziane.

Le altre pattuglie si sono occupate del controllo e prevenzione assembramenti nei parchi e giardini sull’intero territorio Comunale e per supporto alle emergenze.