Emergenza Coronavirus. 33 denunciati a piede libero a Rozzano per l’inosservanza del Decreto Conte

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 12 marzo 2020 – Nella giornata di oggi, dalle ore 1.00 alle ore 14.00, i Carabinieri della Tenenza di Rozzano, al termine servizio straordinario di controllo della circolazione stradale finalizzato al contenimento dell’epidemia covid 19, hanno denunciato in statoa piede libero 33 persone residenti in comuni diversi da quello di Rozzano, ritenuti responsabili di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità (art. 650 c.p.) Gli stessi, esito compilazione ed esibizione prevista autocertificazione, rappresentavano motivi non contemplati dal DPCM.

V. A.