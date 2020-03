Opera. L’amministrazione Comunale crea #ComunediOperaSOCIALTV

(mi-lorenteggio.com) Opera, 12 marzo 2020 – Un palinsesto che metta ordine alle attività online che associazioni, professioni e cittadini stanno realizzando gratuitamente per coinvolgere tutti coloro che, osservando le prescrizioni dei decreti ministeriali, restano a casa. E’ questa l’idea dell’Amministrazione Comunale che in questo periodo di emergenza, oltre a far fronte alle normali esigenze che un ente locale deve affrontare, promuove forme di aggregazione virtuale che aiutino le persone a non sentirsi sole. “Stiamo riscoprendo il vero significato dei social: interagire, comunicare e tenere compagnia, anche se a distanza – spiega il sindaco Antonino Nucera – E’ un momento difficile, che ci vede impegnati su più campi per risolvere diverse emergenze. Ognuno deve fare la sua parte con senso di responsabilità. Per questo, mi rivolgo a tutte le persone che hanno amici e genitori anziani, affinché li aiutino a fruire della moderna tecnologia, che consente a noi tutti di sentirci meno soli”.

Il palinsesto di “ComunediOperaSOCIALTV” è in fase di programmazione: chiunque voglia mettere a disposizioni degli altri il proprio tempo, osservando tutte le norme di sicurezza, può contattare gli uffici per descrivere brevemente l’attività svolta e l’orario in cui è disponibile per la “diretta TV”.