Raccolta fondi dell’Asst Rhodense per sostenere l’emergenza sanitaria causata dal Covid 19

(mi-lorenteggio.com) Garbagnate Milanese, 12 marzo 2020 – In questi giorni di grande difficoltà per l’intero sistema sanitario lombardo, e nazionale, messo in ginocchio dal Covid 19, è partita anche la corsa alla solidarietà. Viste le numerose richieste di cittadini, associazioni, aziende private che vogliono fare donazioni per sostenere i nostri sforzi e far sì che le procedure mediche si possano sempre svolgere al meglio, la Asst Rhodense ha avviato una raccolta fondi. La finalità è quella di garantire attrezzature e dispositivi (camici, mascherine, occhiali e guanti e altro) necessari per far fronte a questo momento critico e garantire la massima assistenza dei malati affetti dal coronavirus.

Raccolta fondi a favore degli ospedali “Salvini” di Garbagnate e “Di Circolo” di Rho.

Causale: coronavirus

Azienda Socio Sanitaria Territoriale Rhodense

Banco Bpm spa – filiale 01396

IBAN: IT16V050343313000000002000

L’Asst Rhodense ha inoltre autorizzato altre due iniziative volute da privati.

Per l’ospedale di Circolo di Rho i riferimenti si possono trovare al seguente link:

https://www.gofundme.com/f/emergenza-coronavirus-aiutiamo-l039ospedale-di-rho

Per l’ospedale Salvini di Garbagnate

https://www.gofundme.com/f/coronavirus-insieme-per-l039ospedale-di-garbagnate?utm_source=customer&utm_medium=copy_link&utm_campaign=m_pd+share-sheet

Coloro che avessero intenzione di donare agli ospedali dell’Asst Rhodense dei beni possono mettersi in contatto con l’area acquisti dell’Asst rhodense scrivendo alla mail areaacquisti@asst-rhodense.it oppure lbaccaro@asst-rhodense.it.

Anche una piccola donazione può fare la differenza! Tutto andrà bene! Aiutiamoci!

Redazione