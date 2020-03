Rho. Over 75 e persone in quarantena: nuovo servizio di consegna farmaci e spesa

Telefonare al numero 02 93332777 per attivare i servizi di consegna a domicilio della spesa e dei farmaci

(mi-lorenteggio.com) Rho, 12 marzo 2020 – Spesa di generi di prima necessità e pasti a domicilio, acquisto farmaci e monitoraggio telefonico: questi i servizi straordinari messi in campo dall’Amministrazione comunale in questo delicato momento per gli anziani con più di 75 anni e per le persone in quarantena (obbligatoria e volontaria), che non hanno il supporto di amici, parenti o figure di riferimento.

Per chiedere l’attivazione dei servizi, basta contattare il numero 02.93332 777 attivo dal 13 marzo dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dal lunedì a domenica.

“Abbiamo creato una squadra per far fronte a questa emergenza sanitaria, – afferma il sindaco Pietro Romano – Il mio primo pensiero e la mia vicinanza vanno alle persone contagiate, ai loro familiari e a tutto il personale sanitario. Nuovamente la Protezione Civile comunale è in prima linea e mette a fattor comune la propria esperienza e professionalità, Un ringraziamento particolare va ai nostri uffici, alle associazioni, ai commercianti e a tutti i volontari, che si sono proposti generosamente per il bene comune, dimostrando ancora una volta la generosità della nostra città”.

“I servizi proposti sono rivolti a persone che veramente ne hanno necessità – commenta l’Assessore ai servizi socio assistenziali Nicola Violante –Siamo vicini in modo concreto a quella parte di popolazione più fragile: persone anziane, persone in quarantena, che devono stare a casa ed evitare rapporti sociali. Abbiamo già un elenco di persone che possono aver bisogno di questo supporto. Siamo altresì convinti che la nuova realtà possa creare nuove esigenze e difficoltà. Anche da parte mia un ringraziamento a tutti colori che si stanno impegnando a far fronte a questa emergenza. Più di quaranta persone hanno già aderito al nostro appello per attività di volontariato”.

I servizi saranno attivati per tutta la durata delle misure restrittive, previa la valutazione delle reali necessità.

L’iniziativa va incontro alle misure definite dai decreti del presidente del Consiglio, emanati per il contenimento del contagio da Coronavirus e nel quale si raccomanda a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con stati di immunodepressione congenita o acquisita di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Attivazione servizio

Servizi Sociali – U.O. Anziani e Disabili

Contattare il numero 02.93332777 dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dal lunedì a domenica.

Consegna gratuita dei farmaci a domicilio Federfarma

Numero verde 800 189 521

Ricordiamo il servizio di Federfarma nella consegna gratuita dei farmaci a domicilio per casi non urgenti riservato esclusivamente alle persone, che sono impossibilitate a recarsi in farmacia e non possono delegare altri soggetti.

Per accedere al servizio chiamare il numero verde 800 189 521, attivo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.30. Risponderà un operatore al quale dovrai indicare le tue generalità e l’indirizzo al quale recapitare il farmaco.