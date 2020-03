Trezzano. Decreto 11 marzo, misure più restrittive

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 12 marzo 2020 – Il nuovo Decreto firmato dal Presidente del Consiglio nella tarda serata di ieri introduce misure più restrittive per contrastare e contenere la diffusione del Coronavirus. Tutto chiuso. Negozi, bar, ristoranti, attività commerciali e aziende dovranno sospendere le attività (salvo generi alimentari, commercio al dettaglio di prima necessità e attività indispensabili alla produzione) FINO AL 25 MARZO.

COMUNE APERTO SOLO PER URGENZE SU APPUNTAMENTO PER SERVIZI ESSENZIALI

In attuazione del Decreto, anche per il personale delle Pubbliche Amministrazioni è previsto lo svolgimento delle prestazioni lavorative in forma agile (smart working) e la fruizione di ferie e congedi.

Oggi, quindi, la Giunta comunale ha approvato una delibera in ottemperanza al nuovo Decreto stabilendo anche per i dipendenti comunali il lavoro agile.

Nelle prossime settimane, verranno comunque mantenute in presenza le attività legate allo Stato Civile, al Protocollo, all’assistenza sociale con particolare riferimento all’assistenza agli anziani e ai soggetti che presentano situazioni di fragilità. Saranno assicurati inoltre i servizi di reperibilità, i servizi di vigilanza e di gestione dell’emergenza da parte della Polizia Locale anche con riferimento all’attività di protezione civile organizzata nell’ambito del COC recentemente attivato.

Per quanto riguarda l’apertura degli uffici comunali, fino al 25 marzo, il ricevimento al pubblico si svolgerà SOLO PER URGENZE E SU APPUNTAMENTO, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 per i seguenti servizi:

Stato Civile (denunce di nascita e denunce di morte)

Anagrafe (rilascio carte d’identità, solo per smarrimento di documenti)

Polizia Locale

Iscrizione Asili Nido. È stato prorogato al 24 aprile il termine per la presentazione delle domande per il Servizio di Asili Nido per l’anno 2020/2021.

Le domande potranno essere presentate anche tramite PEC o inviando la documentazione via mail a protocollo@comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it.

La giornata aperta è rimandata a data da destinarsi.

Servizio Trasporto SCAI. Da venerdì 13 marzo a mercoledì 25 marzo il Servizio di Trasporto Pubblico Locale sul territorio di Trezzano sul Naviglio osserverà l’orario del sabato (con corsa aggiuntiva delle ore 7.18 sulla linea 2 Zingone). Attivo il servizio a chiamata dalle 16.30 alle 18.30 dal lunedì al venerdì (sospeso sabato 14 e sabato 21 marzo).