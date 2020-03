Usmate Velate. ATS conferma il secondo caso di positività a Coronavirus

Lo comunica il Sindaco Lisa Mandelli che rinnova l’appello: “In questo momento, state a casa”

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 12 marzo 2020 – “ATS mi ha comunicato il secondo caso di positività a Coronavirus che riguarda un cittadino residente nel nostro Comune. Come da prassi, sono già state messe in atto tutte le procedure previste dai protocolli medici. Per la popolazione il livello di allarme non cambia, ma serve un ulteriore sforzo da parte di tutti: rimanere in casa, per tutelare la salute propria e degli altri”.

Così il sindaco di Usmate Velate, Lisa Mandelli, che con una nota ufficiale ha confermato la seconda positività a Covid-19 che interessa un cittadino residente nel territorio comunale.

“Dobbiamo agire con senso di responsabilità: evitare i contatti personali, rimanere a casa salvo motivazioni di carattere lavorativo, sanitario e per acquisti di beni di prima necessità, rispettare le norme igieniche consigliate dal ministero – aggiunge il Sindaco – ed è importante, per sconfiggere il virus, che da parte di tutti ci sia collaborazione e spirito di sacrificio per far fronte ad un’emergenza nazionale”.

Redazione