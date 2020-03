Cesano. Emergenza Coronavirus, la Lega chiede un tavolo di lavoro

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 13 marzo 2020 – “In un momento di difficoltà economica e sanitaria, le forze politiche di maggioranza e opposizione devono lavorare insieme per raggiungere lo stesso obiettivo, il bene della comunità”.

Per questo motivo i consiglieri comunali Sergio Flores e Amos Pennati hanno chiesto, una volta superata l’emergenza sanitaria, l’istituzione di un TAVOLO di LAVORO con le aziende, i commercianti e le attività produttive, con lo scopo di fare fronte comune nell’individuazione delle misure da adottare per affrontare al meglio questa crisi.

Redazione