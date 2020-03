Coronavirus: a Rho sospensione dei mercati all’aperto e dei divieti di sosta pulizie strade

Il Sindaco Pietro Romano firma l’ordinanza urgente per l’adozione di misure straordinarie

Rho, 13 marzo 2020 – Alla luce del nuovo decreto e delle più recenti direttive, il Sindaco Pietro Romano ha firmato un’ordinanza per la sospensione dei mercati settimanali, indipendentemente dalla categoria merceologica.

“Il Decreto dell’11 marzo ha introdotto misure più restrittive – commenta il sindaco Pietro Romano – tra cui anche la chiusura dei mercati. Si possono svolgere mercati solo di generi alimentari ma nel rispetto della distanza di almeno un metro e senza creare assembramenti. Non è possibile assicurare questo tipo di controllo su un’area vasta come quella del mercato di Rho, per cui abbiamo preferito sospendere le attività, in accordo con altri sindaci della zona, a tutela dei nostri cittadini. Anche per questo stiamo organizzando una sanificazione delle strade, in collaborazione con ASER”.

Oltre a questa misura l’ordinanza prevede la sospensione dei divieti di sosta in occasione della pulizia settimanale delle strade e altre misure per agevolare il comune nell’acquisto di presidi sanitari, come mascherine e gel igienizzante, da utilizzare per le attività si sostegno e cura della popolazione. Il provvedimento ha efficacia dal 12 marzo 2020 fino al perdurare della emergenza.

Redazione

(foto di Walter Turcato)