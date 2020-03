CORONAVIRUS. FONTANA: L’OSPEDALE MILITARE DI BAGGIO NON CHIUDE E DALL’EX ZONA ROSSA BUONE NOTIZIE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 marzo 2020 – “I contagi nella ex zona rossa del

lodigiano sono arrivati alla crescita pari quasi a zero. I

comportamenti virtuosi che abbiamo raccomandato, dunque,

funzionano e cio’ va preso come modello”.

Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio

Fontana, incontrando i giornalisti al termine dell’incontro

quotidiano con i sindaci dei comuni capoluogo.

“Ho la sensazione, spero avvalorata nel tempo – ha spiegato il

governatore – che le misure che poste in essere nel lodigiano e

che ora vengono applicate con piu’ rigore in tutta la Lombardia

inizieranno a dare dei risultati. Ne ho parlato anche questa

mattina con il ministro della Salute, Roberto Speranza,

informandolo sull’evoluzione della situazione”.

Rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano novita’ circa

l’ospedale militare di Baggio, il presidente ha detto che

“Baggio e’ aperto, nonostante siano stati riscontrati casi

positivi tra il personale che opera nella struttura. E’ gia’

partita anche la sanificazione e quindi si e’ deciso di non

interrompere il servizio”.

Sull’ipotesi di una nuova struttura sanitaria a Fiera Milano

City, il governatore ha spiegato “che la Protezione civile

nazionale non e’ in condizione di fornirci ne’ il personale medico

infermieristico ne’ i letti di terapia intensiva e la

strumentazione necessaria per allestire i padiglioni. Da parte

nostra, come Regione, stiamo comunque verificando se, sul

mercato internazionale, si possano trovare queste dotazioni”.

Redazione