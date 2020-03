Coronavirus. Metropolitana e mezzi di superficie ATM: gli orari dal 13 al 25 marzo

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 marzo 2020 – Ecco la riprogrammazione del servizio in metropolitana e superficie, a seguito dell’emergenza Coronavirus, che ha causato una forte diminuzione degli utenti.

VENERDI’ 13 MARZO

le linee metropolitane seguono l’orario del sabato con treni aggiuntivi nell’ora di punta

i bus e i filobus seguono l’orario feriale

i tram seguono l’orario del sabato

DA SABATO 14 A MERCOLEDI’ 25 MARZO

linee metropolitane: dal lunedì al sabato seguono l’orario festivo con treni aggiuntivi in ora di punta. Il servizio inizia alle ore 6

bus filobus e tram: dal lunedì al sabato seguono l’orario festivo

linee suburbane 130, 132, 140, 352, 423, 424, 431, 705, 707, 783, 901: dal lunedì al sabato seguono l’orario del sabato

linea Milano-Limbiate: dal lunedì al sabato svolge il servizio con bus (linea 165)

rete notturna: sospese sia le linee in servizio da domenica a giovedì (NM1, NM2, NM3, N25, N26, N90, N91) sia quelle in servizio nelle notti di venerdì e sabato (N42, N50, N57, N80, N94, N15, N24, N27)

domenica servizio festivo sull’intera rete, sospese le linee notturne della notte precedente

ATM POINT E ALTRI SPORTELLI

Atm Point: da venerdì 13 marzo sono aperti gli sportelli di Cadorna e Duomo. Chiusi gli altri.

Sportelli Area B e Area C: chiusi da venerdì 13 marzo.

Ufficio Sanzioni di viale Zara: chiuso da lunedì 16 marzo.