CORONAVIRUS. SANIFICAZIONE: AL VIA A SESTO SAN GIOVANNI E MONZA, DOMANI A OPERA E PESCHIERA BORROMEO

Richieste da altri Comuni in Lombardia, Lazio e Puglia

(mi-lorenteggio.com) Monza, 13 marzo 2020 – Impresa Sangalli Giancarlo & C comunica che, in data odierna, sono stati avviati i servizi di sanificazione per la città di Sesto San Giovanni

Sempre oggi è stato avviato un test nella zona centrale di Monza; il servizio effettivo comincerà nella giornata di domani

Sempre domani, sabato 14 marzo, verrà avviato il servizio di sanificazione nei comuni di Opera e Peschiera Borromeo.

Ad oggi diverse altre Amministrazioni comunali stanno richiedendo a Impresa Sangalli Giancarlo & C la possibilità di effettuare il servizio sia in Lombardia, come in Lazio e in Puglia.

Gli interventi di sanificazione avvengono con l’utilizzo di autospazzatrici combinate dotate di barra posteriore, nebulizzatrice e lancia per pulizia marciapiedi ed arredo urbano con autista ed operatore ed autocarro lavastrade . Viene inoltre impiegato un prodotto sanificante ad ampio spettro

“Ci siamo immediatamente attivati per avviare il servizio di sanificazione richiesto dalle Amministrazioni Comunali da noi servite” – dichiara Alfredo Robledo, Presidente di Impresa Sangalli Giancarlo & C – “in questo momento di particolare emergenza per il nostro Paese sentiamo ancora più importante e prioritario il servizio da noi fornito alle cittadinanze da noi servite. La priorità è la tutela della salute dei nostri cittadini e contiamo, con questo lavoro, di fornire il nostro apporto”.

Vittorio Aggio