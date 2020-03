Didattica a distanza anche per l’Accademia Stabat Mater di Rho

(mi-Lorenteggio.com) Rho, 13 marzo 2020 – “La cultura batte la paura!” Questo è lo slogan della scuola di musica rhodense in questo periodo. Costretti dalle circostanze ad abbandonare temporaneamente la sede centrale di Rho, presso il Collegio dei Padri Oblati e le due succursali di Sesto San Giovanni, maestri, famiglie e allievi hanno fortemente desiderato continuare le lezioni di musica, per non rallentare la passione e non privarsi della Bellezza della Musica.

Il M° Donato Bruno, direttore dell’Accademia che è promotrice culturale del Teatro alla Scala di Milano e convenzionata con il Conservatorio di Como, ha messo subito in atto la “Didattica a distanza”. Insieme a tutti i docenti, che si sono lasciati coinvolgere con entusiasmo in un grande lavoro alternativo per rendere le lezioni efficaci e sempre personalizzate per ogni singolo allievo, la scuola ha trovato diverse applicazioni per le video lezioni (alcune hanno un’ottima qualità audio video ed evitano ritardi di segnale permettendo anche di suonare contemporaneamente dalle due connessioni). Vengono utilizzati anche programmi musicali per la scrittura delle partiture, per l’ascolto degli esercizi strumentali e vocali. Questo metodo non è funzionale soltanto per le lezioni singole. Anche il Coro cittadino di voci bianche “A scuola di in-canto”, le formazioni orchestrali e i Corsi in preparazione agli esami di Conservatorio, non potendosi trovare insieme a provare, stanno studiando singolarmente, condividendo video, spartiti e settimanalmente incontrano “virtualmente” i direttori per consigli e aggiornamenti. Anche il servizio di Segreteria è attivo tutto il giorno con la modalità “home working”. “Da una situazione di disagio stiamo cercando di creare una bella opportunità per studiare, suonare e cantare con entusiasmo in questi giorni difficili; la musica così diventa protagonista di queste giornate!”… così commentano i docenti a chi si chiede come mai non si sia semplicemente rimandato la programmazione di lezioni e concerti. La lezione settimanale è un “appuntamento” atteso da allievi e docenti! Dall’altra parte dello schermo facce sorridenti e scherzose. Il senso di appartenenza, che è all’origine di un buon rapporto educativo, prima di tutto. Gli insegnanti per lavorare in coordinamento devono rivolgersi alla tecnologia, attraverso video conferenze e materiale condiviso online. Per non lasciare soli i propri studenti, inoltre, l’accademia ha potenziato la propria comunicazione sui social, da Facebook a Instagram, consigliando video e curiosità del mondo della musica. La Stabat Mater si sta preparando. Dopo la quarantena sono previste numerose iniziative e concerti e i frutti saranno visibili, non soltanto virtuali!

