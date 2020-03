Doppio incidente lungo la Tangenziale Ovest, code

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 marzo 2020 – Stamane, alle prime ore dell’alba, due incidente, si sono verificati lungo la Tangenziale Ovest in direzione sud, che hanno provocato una coda per 7,4 Km nella tratta compresa tra S.P. 59 Corsico/Gaggiano e S.S. 412 Val Tidone/MI – Vigentina dal Km. 17+000 al Km. 24+400 in direzione Sud per un incidente tra mezzi pesanti, il traffico riesce a transitare nella corsia di emergenza.

Il primo incidente è avvenuto alle 6.27 nel tratto tra gli svincoli di Assago e Rozzano/P.ta Ticinese e un 59enne è stato trasportato in codice verde all’Humanitas di Rozzano. Il secondo, tratto Rozzano/Quinto de’ Stampi, e sono rimaste coinvolte tre persone, una ferita in codice verde.

V. A.