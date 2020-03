Lissone. Fondi alle parrocchie, in arrivo oltre 285mila euro

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 13 marzo 2020 – Oltre 285mila euro da destinare alle parrocchie. Li ha stanziati la Giunta Comunale nell’ambito dei contributi previsti dalla Legge regionale n. 12/2005 che consente di finanziare il restauro e la manutenzione degli immobili a uso religioso.

Lo stanziamento di 285 mila euro è la somma di 70mila euro quale importo corrispondente all’8% delle somme riscosse dal Comune per oneri di urbanizzazione secondaria nell’anno 2019 mentre i restanti 215mila euro quale somma finanziata con avanzo vincolato.

“Le parrocchie di Lissone rappresentano un punto di riferimento per l’intera comunità – sottolinea Concettina Monguzzi, sindaco di Lissone – il finanziamento, oltre ad essere un doveroso riconoscimento previsto dalla normativa regionale, vuole essere anche un contributo a chi, con passione ed energia, si prodiga quotidianamente nel rispondere ai bisogno sociali ed educativi della nostra città, anche promuovendo progetti specifici e mantenendo un costante e costruttivo dialogo con il Comune”.

Lo stanziamento complessivo, relativo all’annualità 2019, è di circa 285mila euro che verranno suddivisi in questo modo: 124.400 euro alla Parrocchia SS. Apostoli Pietro e Paolo, 36.500 euro ciascuno alla Parrocchia Madonna di Lourdes, Parrocchia Cuore Immacolato di Maria, Parrocchia S. Maria Assunta, Parrocchia S. Giuseppe Artigiano, ed infine 14.600 per la Parrocchia Santi Giuseppe e Antonio Maria Zaccaria.

I contributi serviranno per finanziare le seguenti opere:

– Parrocchia SS. Apostoli Pietro e Paolo: rifacimento delle coperture a falde della casa parrocchiale e realizzazione di una struttura in legno all’interno del giardino del «cinema Miriam» a supporto delle attività che vengono realizzate per gli adolescenti ed i giovani della pastorale giovanile.

– Parrocchia Madonna di Lourdes: intervento di rifacimento totale dell’impianto di riscaldamento della chiesa, del bar, della segreteria e della casa del sacerdote residente, con nuovo impianto ad aria, comprese le modifiche per l’adeguamento dell’impianto a gas metano;

– Parrocchia Cuore Immacolato di Maria: sostituzione degli attuali serramenti dell’abitazione del sacerdote residente, del bar e della segreteria dall’oratorio, con nuovi serramenti in PVC;

– Parrocchia S. Maria Assunta: rifacimento dei bagni e dell’ingresso della scuola materna;

– Parrocchia S. Giuseppe Artigiano: realizzazione di una struttura in legno all’interno del cortile dell’oratorio a supporto delle attività che vengono realizzate per i bambini, i ragazzi, gli adolescenti ed i giovani della parrocchia;

– Parrocchia Santi Giuseppe e Antonio Maria Zaccaria: imbiancatura della casa parrocchiale;

Redazione