Cardano al Campo. Incidente lungo la S. P. 28: auto si ribalta, due feriti gravi

(mi-Lorenteggio.com) Cardano al Campo, 14 marzo 2020 – Ieri sera, alle ore 20.50, in via Adige, il tratto urbano della Strada Provinciale 28, un’automobile, con a bordo due uomini, uno di 22 anni e uno di 42, all’altezza della rotonda con via dei Novaj, si è ribaltata.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, due ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso da Como. I feriti, sono stati trasportati uno in elicottero in codice giallo all’ospedale Circolo di Varese, l’altro, sempre in codice giallo all’ospedale di Gallarate.

V. A.