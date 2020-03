CORONAVIRUS. BUCCINASCO, IL SINDACO: “CONFERMATI SETTE CASI DI CONTAGIO”

(mi-Lorenteggio.com) Buccinasco, 14 marzo 2020 – Emergenza Coronavirus: il Sindaco di Buccinasco ha comunicato sul social Facebook della presenza di 7 cittadini colpiti dal virus, con questo posto:

Aggiornamento ore 19.00 del 14 marzo 2020 – CONFERMATI SETTE CASI DI CONTAGIO DI CITTADINI RESIDENTI A #BUCCINASCO

Oggi ATS ha sbagliato l’invio dei file, NON abbiamo quindi nessun dato UFFICIALE da loro.

Io, insieme a Carabinieri, Polizia Locale e personale comunale ho ricostruito e verificato PERSONALMENTE la situazione del nostro comune, anche grazie a dati riservati che mi ha inviato la Prefettura di Milano.

Metto quindi a conoscenza della cittadinanza che abbiamo SETTE CASI SICURI DI CONTAGIO, DI CUI 6 OSPEDALIZZATI E UNO A CASA PRESSO IL SUO DOMICILIO.

ABBIAMO ANCHE DIVERSE PERSONE IN QUARANTENA OBBLIGATORIA E IN QUARANTENA VOLONTARIA CHE SONO A CASA.

Tutti i casi sono seguiti, ogni richiesta viene soddisfatta, speriamo che tutti guariscano presto.

Sto cercando di acquistare sul mercato dispositivi di protezione per la nostra Polizia Locale e per i volontari, nessuno ci sta aiutando in questa ricerca.

Continuerò a rimanere COSTANTEMENTE in contatto con le autorità competenti e a gestire il C.O.C. Centro Operativo Comunale.

E’ NECESSARIA LA MASSIMA COLLABORAZIONE DI TUTTI !

STATE A CASA. USCITE SOLO SE NECESSARIO.

ANCHE NEL FINE SETTIMANA IL COMUNE RIMANE SEMPRE PRESIDIATO E SAREMO TUTTI OPERATIVI.

Rino Pruiti

Sindaco Buccinasco MI