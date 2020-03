CORONAVIRUS, CAPARINI: OBIETTIVO E’ DOTARE TUTTI DI MASCHERINE PROFESSIONALI, NE ABBIAMO ORDINATE 21 MILIONI

ASSESSORE: DA MINISTRO SPERANZA OK A PRODUZIONE IN ITALIA

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 14 marzo 2020 – Alla conferenza stampa con il

presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e l’assessore al

Welfare Giulio Gallera per fare il punto sulla situazione

coronavirus sono intervenuti anche gli assessori regionali

Davide Caparini (Bilancio, Finanza e Semplificazione) e Pietro

Foroni (Territorio e Protezione civile).

ACQUISTO MASCHERINE – “Ad oggi abbiamo acquistato 21 milioni di

mascherine chirurgiche, FF2p e FF3p – ha detto l’assessore

Caparini – e, di queste, ne sono state consegnate 1 milione e

803 mila; una quota importante arriverà entro la fine del mese”.

“L’obiettivo – ha proseguito – è quello di dotare tutti di

mascherine professionali. Stiamo lavorando affinché farmacie e

supermercati (le strutture aperte) possano averle. Siamo la

capitale dell’aerospaziale, dell’automazione e del settore

farmaceutico: saremo ben in grado di realizzare mascherine di

qualità. Grazie al ministro Speranza è stata firmata una nuova

circolare per produrre questi dispositivi anche in Italia con i

requisiti necessari. Il Politecnico di Milano sta facendo un

lavoro meraviglioso per certificare la qualità dei Dispositivi

di Protezione Individuale da produrre in Italia”.

DONAZIONI – L’assessore, sempre in tema di mascherine, ha voluto

ringraziare i tanti che hanno donato ben 76.380 dispositivi.

“Sono orgoglioso che sia partita una vera e propria gara di

solidarietà internazionale – ha sottolineato Caparini –

finalizzata a consegnarci dispositivi elettromedicali

(certificati) immediatamente utilizzabili, per questo ringrazio

i tantissimi che ci hanno fatto questi doni”.

NO SCIACALLI – “Abbiamo contezza che – ha denunciato

pubblicamente l’assessore – in considerazione della situazione

di eccezionale criticità determinata dalla diffusione del

coronavirus, che c’é chi sta cercando di approfittare di questa

situazione e, in questo senso, sono tantissime le segnalazioni

che riceviamo. A questi soggetti dico di smettere”.

MASCHERINE INADATTE – Rispondendo ad una domanda

sull’inadeguatezza delle mascherine ricevute dalla Protezione

Civile nazionale l’assessore Caparini ha ribadito: “Lo abbiamo

fatto presente a Roma, anche con un poco di irruenza. A noi

quelle mascherine non servono”.

MASCHERINE PER I LAVORATORI- Anche sui dispositivi di protezione

per chi continua a lavorare in azienda sono state numerose le

domande di chiarimento pervenute via mail a Regione Lombardia.

“Ieri il presidente del Consiglio Conte – ha detto l’assessore

Pietro Foroni – ha annunciato che tutti i lavoratori saranno

dotato di mascherine. Ad oggi però nessun dispositivo è

arrivato. Lo dico perché siamo letteralmente presi d’assalto da

richieste. Non appena arriveranno le distribuiremo

immediatamente, ma, ribadisco, ad oggi non è arrivato nulla”.