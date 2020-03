Lombardia. Coronavirus: i casi positivi sono 11.685 ieri 9.820, i deceduti 966, ieri 890

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 marzo 2020 – “Stiamo facendo dei veri miracoli e

e aver recuperato ogni giorno posti di terapia intensiva ha

davvero dell’incredibile”. Lo ha detto il presidente della

Regione Lombardia, Attilio Fontana durante la conferenza per

fare il punto sull’emergenza Coronavirus.

“Voglio ringraziare ancora una volta – ha aggiunto – tutti

coloro che nel mondo sanitario e nella nostra struttura

dell’Unita’ di crisi stanno lavorando in maniera encomiabile. Non

si lascia niente al caso, tutte le soluzioni vengono prese in

considerazione e, se utili, attuate”.

Per quanto riguarda invece il nuovo ‘ospedale’ da realizzare a

Fiera Milano City, il governatore Fontana ha precisato che non

c’e’ in atto “nessuna polemica”. “In questo momento non siamo in

possesso – ha aggiunto – degli strumenti che servono per rendere

operativa questa sede. Noi, con la Fondazione Fiera, abbiamo

garantito la struttura, ma nessuno e’ in grado di fornirci ne’

medici ne’ ventilatori. Nonostante cio’ non abbiamo intenzione di

abbandonare questa. Abbiamo anche lanciato una call

internazionale, contattato il Governo tedesco e non ci fermeremo

qui”.

L’assessore al Welfare, Giulio Gallera, ha quindi precisato che

“oggi in Lombardia ci sono 1.100 letti in terapia intensiva, 898

dedicati ai pazienti Covid, 732 dei quali sono ora occupati da

pazienti positivi e gli altri sono in attesa del risultato del

tampone. Per ora abbiamo trattato 1.064 pazienti, ne abbiamo

dimesso il 10% e 145 sono deceduti”.

“Continua la corsa contro il tempo – ha detto – stiamo

continuando a svuotare gli ospedali con maggiore pressione, e

gia’ 91 pazienti sono stati spostati in altri presi’di. Poi 81

persone che stanno meglio sono state trasferite in Rsa. Non so

in quale altro Stato europeo sarebbe stato possibile fare una

cosa del genere”.

Un altro tema e’ quello del reclutamento del personale.

“Sono arrivate 1.600 domande – ha precisato l’assessore – e ne

abbiamo valutate 692, di cui 68 medici specialisti, 137

specializzandi, 74 medici laureati e 323 infermieri. E’

apprezzabile che qualcuno colga questa opportunita’, ma bisogna

che poi sul campo ci vada davvero. Stiamo pensando di recuperare

personale anche dall’estero, abbiamo per esempio gia’ contatti la

Cina, il Venezuela e Cuba. Ogni giorno e’ sempre piu’ complicato,

ma il sistema reagisce con tutte le capacita’ che ha: entro 5

giorni contiamo di aprire tra i 90 e i 130 posti in terapia

intensiva. Il problema, pero’ resta sempre quello della

disponibilita’ dei respiratori”.

I DATI – Ecco i dati dei contagi odierni e quelli dei giorni

precedenti

– i casi positivi sono 11.685 ieri 9.820, l’altro ieri 8.725,

prima 7.280/5.791/5.469/4.189/3.420/2.612

– i deceduti 966, ieri 890 e prima/744/617/468/333/267/154

– in isolamento domiciliare

3.427/2.650/2.044/1.351/1.248/756/722

– in terapia intensiva 732/650/605/560/466/440/399/359.

– i ricoverati non in terapia intensiva sono

4.898/4.435/4.247/3.852/3319/2.802/2.217/1.661

– i tamponi effettuati

37.138/32.700/29.534/25.629/21.479/20.135/18.534/15.778

– i dimessi 1.660/1.198/1.085

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi

giorni

BG 2.864/2.368/2.136/1.815/1.472/1.245/997/761/623/537

BS 2.122/1.784/1.598/1.351/790/739/501/413/182/155

CO 154/118/98/77/46/40/27/23/11/11

CR 1.565/1.344/1.302/1.061/957/916/665/562/452/406

LC 287/237/199/113/89/66/53/35/11/8

LO 1.276/1.133/1.123/1.035/963/928/853/811/739/658

MB 224/143/130/85/65/64/59/61/20/19

MI 1.551/1.307/1.146/925/592/506/406/361

MN 261/187/169/137/119/102/56/46/32/26

PV 622/482/468/403/324/296/243/221/180/151

SO 45/23/23/13/7/7/6/6/4/4

VA 158/125/98/75/50/44/32/27/23/17

e 556 in corso di verifica.