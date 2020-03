CORONAVIRUS, FONTANA INCONTRA PATTUGLIA CARABINIERI: GRAZIE A FORZE DELL’ORDINE PER INFATICABILE LAVORO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 marzo 2020 – “Un gesto simbolico che vuole essere un ringraziamento a tutte le donne e gli uomini delle forze dell’ordine che in questi giorni, in Lombardia, ma più in generale nell’intero Paese, lavorano incessantemente per contribuire fattivamente al contrasto del Coronavirus”.

Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta l’incontro avuto oggi all’ingresso di Palazzo Lombardia, con una pattuglia dei Carabinieri in azione a Milano.

“Mi hanno confermato – ha aggiunto il governatore – che i cittadini stanno rispondendo responsabilmente, che le persone restano diligentemente a casa e che escono solo per veri motivi di necessità”. “I carabinieri – ha spiegato quindi Fontana – mi hanno anche comunicato che in quei pochi casi in cui è necessario intervenire, il modo d’agire è improntato al dialogo più ampio per far comprendere che disposizioni vigenti”.