Coronavirus. In Lombardia i casi positivi sono 13.272 (1.587 più di ieri), i deceduti 1.218 (252 più di ieri)

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 marzo 2020 – “Con uno sforzo titanico che sorprende,

stupisce e commuove siamo passati da 724 a 1.200 posti in

terapia intensiva. Abbiamo recuperato un buon margine rispetto

ai numeri che avevamo ieri, grazie alla grande capacita’ delle

strutture che stanno dando risposte utilizzando tutto quello che

hanno”. Lo ha detto l’assessore regionale al Welfare, Giulio

Gallera, durante la diretta Facebook per fare il punto

sull’emergenza Coronavirus.

“La battaglia dunque – ha aggiunto – continua e la vinciamo

insieme se evitiamo di contagiare e di essere contagiati. In

questa prospettiva contiamo di vedere i primi risultati delle

nuove ‘restrizioni’ fra una settimana. Diversi modelli

matematici avevano ipotizzato una crescita esponenziale, mentre

fortunatamente e’ costante. Sicuramente e’ interessante il dato di

Lodi dove le misure rigide hanno dato risultati molto

significativi”.

TRASFERITI 60 PAZIENTI PER ALLEGGERIRE OSPEDALI – Continua la

strategia per alleggerire gli ospedali che hanno afflussi

significati. Oggi sono state trasferite 60 persone “grazie

anche all’importantissima collaborazione del privato

accreditato”. “Chi mette in discussione questo modello – ha

sottolineato Gallera – e’ smentito, siamo tutti uniti in grande

battaglia. Anche le Fondazioni stanno dando una grande mano. La

‘Francesca Rava’, ad esempio, ha gia’ mandato medici a Lodi e a

Cremona e da domani anche al Papa Giovanni di Bergamo e ha

donato un’intera attrezzatura di terapia intensiva che verra’

consegnata domani al Policlinico”.

Per quanto riguarda la ricerca del personale, sono arrivate 1900

domande, e 832 sono gia’ state valutate. Continua anche

l’attivita’ di ‘Cross’, 40 pazienti (10 Covid) sono stati

trasferiti in altre Regioni. Proseguono anche gli sforzi per

allestire 500 posti di terapia intensiva e altri 192 posti: 90

siamo in grado di realizzarli in 7 giorni, altri 77 in 11 giorni

e altri 26 in 15 giorni al San Carlo, al Policlinico, al

Niguarda al San Matteo e al San Gerardo). Per sistemarli serve

strumentazione ad hoc “che oggi non abbiamo e non siamo in grado

di recuperare se non attraverso la collaborazione del

Dipartimento nazionale della protezione civile”.

I DATI – Ecco i dati dei contagi odierni e quelli dei giorni

precedenti

– i casi positivi sono 13.272 (1.587 piu’ di ieri che erano

11.685), l’altro ieri 9.820, e nei giorni precedenti 8.725/

7.280/5.791/5.469/4.189/3.420/2.612

– i deceduti 1.218 (252 piu’ di ieri che erano 966), l’altro ieri

erano 890 e prima/744/617/468/333/267/154

– in isolamento domiciliare

3.427/2.650/2.044/1.351/1.248/756/722

– in terapia intensiva 767 (35 piu’ di ieri che erano 732)

/650/605/560/466/440/399/359

– i ricoverati non in terapia intensiva sono 5.550 (602 piu’ di

ieri che erano 4.898)/4.435/4.247/3.852/3319/2.802/2.217/1.661

– i tamponi effettuati

40.369/37.138/32.700/29.534/25.629/21.479/20.135/18.534/15.778

– i dimessi 2011(351 piu’ di ieri che erano 1.660) /1.198/1.085

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi

giorni

BG 3.416 (552 piu’ di ieri che erano

2.864)/2.368/2.136/1.815/1.472/1.245/997/761/623/537

BS 2.473 (351 piu’ di ieri che erano

2.122)/1.784/1.598/1.351/790/739/501/413/182/155

CO 184 (30 piu’ di ieri che erano

154)/118/98/77/46/40/27/23/11/11

CR 1.792 (227 piu’ di ieri che erano

1.565)/1.344/1.302/1.061/957/916/665/562/452/406

LC 344 (57 piu’ di ieri che erano

287)/237/199/113/89/66/53/35/11/8

LO .1320 (44 piu’ di ieri che erano

1.276)/1.133/1.123/1.035/963/928/853/811/739/658

MB 339 (115 piu’ di ieri che erano

224)/143/130/85/65/64/59/61/20/19

MI 1.750 (199 piu’ di ieri che erano 1.551) (di cui 771 a Milano

citta’, 79 piu’ di ieri) /1.307/1.146/925/592/506/406/361

MN 327 (66 piu’ di ieri che erano

261)/187/169/137/119/102/56/46/32/26

PV 722(100 piu’ di ieri che erano

622)/482/468/403/324/296/243/221/180/151

SO 45 come ieri 45/23/23/13/7/7/6/6/4/4

VA 184 (26 piu’ di ieri che erano 158)

/125/98/75/50/44/32/27/23/17

e 376 in corso di verifica.