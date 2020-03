(mi-Lorenteggio.com) Milano, 15 marzo 2020 – Città deserte, senza movida, con bar, pub, autogrill, locali notturni chiusi, con tutti i cittadini in casa per l’emergenza Coronavirus, nel rispetto dei decreti di Conte, questa notte, in tutta la Lombardia non si è registrato alcun incidente stradale con feriti e/o decessi. Dati totalmente azzerati rispetto ai normali weekend di movida.

V. A.