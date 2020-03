Usmate Velate, primo decesso per Coronavirus

Il Sindaco Mandelli: “Notizia che ci lascia sgomenti e che stravolge la nostra quotidianità”

(mi-Lorenteggio.com) Usmate con Velate, 15 marzo 2020 – “E’ di poche ora fa l’annuncio del primo decesso nel nostro Comune per Coronavirus. È una notizia terribile, che stravolge ancor di più la nostra quotidianità. In questo momento di sconforto, esprimo a nome mio, di tutta l’Amministrazione Comunale e dell’intera cittadinanza di Usmate Velate la vicinanza ai famigliari della persona scomparsa e rivolgo loro le più sentite condoglianze”.

Così il sindaco di Usmate Velate, Lisa Mandelli, che ha scelto personalmente di dare notizia della prima vittima: “È il momento di unirci tutti insieme in un ideale abbraccio – aggiunge il Sindaco Mandelli – di continuare a sentirci parte di una comunità pur in un momento in cui siamo forzatamente divisi”.

Fino al 25 marzo, come previsto nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, proseguiranno le restrizioni alle abitudini quotidiane, cui proseguirà di pari passo il monitoraggio da parte del Comando di Polizia locale.

“Su questo punto voglio essere ancora più chiara: i contagi, devo ribadirlo ancora una volta, diminuiscono se tutti noi facciamo delle scelte consapevoli – conclude il Sindaco – gli agenti del Comando di Polizia Locale stanno lavorando intensamente per far rispettare il Decreto ed hanno già raccolto alcune autocertificazioni di persone trovate sul territorio comunale. Lo ripeto: chi verrà trovato fuori dalla propria abitazione senza una reale motivazione, verrà denunciato per violazione del Codice Penale”.

Redazione