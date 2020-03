ANIMALI. “CANILI E GATTILI IN ATTIVITÀ, AL LAVORO ANCHE I TUTOR DELLE COLONIE FELINE”

Il messaggio dei Garanti per la tutela degli animali in città Fossati e Gandini. Tutte le informazioni su www.parcocanilemilano.it e sulla pagina Facebook @ParcoCanileMI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 marzo 2020 – “Il periodo di contingente emergenza, dovuto alla diffusione del Coronavirus, sta avendo un impatto inatteso quanto limitante sulla vita di tutti. Molti interventi sono stati previsti a sostegno della popolazione umana e anche degli animali che costituiscono il patrimonio aziendale delle strutture zootecniche. Non possiamo, però, dimenticare gli animali che vivono in città: nelle famiglie, nei rifugi o liberi sul territorio – scrivono in un messaggio i Garanti per la tutela degli animali del Comune di Milano Paola Fossati e Gustavo Gandini –. In particolare, cani e gatti continuano a farci compagnia e tutti, anche quelli che non vivono nelle nostre case, continuano ad avere bisogno di chi si occupa di loro”.

“I canili e i gattili – proseguono i Garanti – non fermano la loro attività, per il benessere degli animali. Sono servizi pubblici essenziali, previsti per legge. L’accoglienza degli animali abbandonati o sequestrati continuerà, nel rispetto delle misure sanitarie adeguate”.

Sul sito www.parcocanilemilano.it e sulla pagina Facebook @ParcoCanileMI sono disponibili tutte le informazioni per il pubblico.

“Dobbiamo continuare ad avere cura anche delle colonie di gatti – riprendono Fossati e Gandini -. Per questo, non può fermarsi il lavoro dei tutor delle colonie feline, che continueranno a svolgere il servizio di pubblica necessità affidato loro per legge”.

L’Ufficio del Garante ha predisposto un modulo per i loro spostamenti finalizzati a portare il cibo ai gatti delle colonie di Milano. Le autorità competenti per i controlli terranno conto del servizio essenziale che i tutor svolgono, in adempimento delle leggi nazionali e regionali nonché del Regolamento comunale per la tutela e il benessere degli animali di Milano.

“In attesa che questa emergenza finisca presto – concludono i Fossati e Gandini –, tutti insieme vogliamo impegnarci per fare tutto il possibile al fine di garantire la tutela della nostra società, compresi gli animali che vivendo in città ne fanno parte a pieno titolo. Ringraziando di cuore tutti gli operatori e i volontari che, continuando a svolgere il loro lavoro serio e prezioso, garantiscono la vita e il benessere degli animali, confermiamo la nostra costante attenzione all’evolversi degli eventi”.