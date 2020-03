Coronavirus. A Buccinasco otto positivi

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 16 marzo 2020 – Alla data odierna sono otto i casi di cittadini positivi al virus, mentre una cittadina è stata dimessa ieri dall’ospedale San Paolo, dopo esser guarita, a renderlo noto il Sindaco Rino Pruiti sul social Facebook, dove spiega la situazione:

“CONFERMATI OTTO CASI POSITIVI DI CITTADINI RESIDENTI A #BUCCINASCO

ATS non manda più ai Sindaci i dati dei positivi al virus per ogni comune. Dobbiamo quindi arrangiarci anche su questo fronte mettendo noi insieme le informazioni che ci arrivano dalla Prefettura e dai Carabinieri, oltre quelli che intercetta la nostra struttura comunale.

Continuerò comunque, giorno per giorno, a mettervi a conoscenza di tutto quello che accade.

Purtroppo un altro concittadino è stato portato con urgenza in ospedale, non sta per nulla bene, gli auguriamo di cuore di fare ritorno presto a casa .

Metto quindi a conoscenza della cittadinanza che abbiamo OTTO CASI SICURI DI CONTAGIO, DI CUI 6 OSPEDALIZZATI E DUE A CASA PRESSO IL LORO DOMICILIO.

AUMENTANO LE PERSONE IN QUARANTENA OBBLIGATORIA E IN QUARANTENA VOLONTARIA CHE SONO A CASA.

Tutti i casi sono seguiti, ogni richiesta viene soddisfatta, speriamo che tutti guariscano presto.

Sto cercando di acquistare sul mercato dispositivi di protezione per la nostra Polizia Locale e per i volontari, NEI PROSSIMI GIORNI SPERO DI DARVI BUONE NOTIZIE GRAZIE A UNA SOCIETA’ DI BUCCINASCO CHE LE PUO’ PRODURRE.

E’ NECESSARIA LA MASSIMA COLLABORAZIONE DI TUTTI !

STATE A CASA. USCITE SOLO SE NECESSARIO.

Da OGGI l’organizzazione del nostro Centro Operativo Comunale COC HA AUMENTATO la sua operatività, STIAMO RECLUTANDO VOLONTARI

Rino Pruiti

Sindaco Buccinasco MI”

V. A.