Emergenza Coronavirus Buccinasco, i contatti per ricevere informazioni e proporsi come volontari

Buccinasco (16 marzo 2020) – Per rispondere al meglio ai bisogni della cittadinanza, il Comune di Buccinasco, con il Centro Operativo Comunale (COC) ha istituito un servizio telefonico e via mail per dare informazioni sull’emergenza Coronavirus e i servizi comunali disponibili.

Oltre ai numeri della Polizia Locale (02.45797265) e del Settore Servizi alla Persona (02.45797338), i cittadini potranno chiamare i seguenti numeri:

 333 6133515

 333 6133567

Il servizio è attivo dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 17. Risponderanno assistenti sociali del Comune e volontari della Protezione Civile, della Croce Rossa e della Croce Verde Soccorso.

È possibile inoltre scrivere all’indirizzo mail: coronavirus@comune.buccinasco.mi.it.

Il Comune inoltre cerca volontari disponibili ad aiutare le persone in quarantena o positive al Coronavirus (spesa a domicilio, consegna farmaci, beni di prima necessità). Chi ha la possibilità di offrire il suo tempo e le sue competenze, può inviare una mail all’indirizzo sopra indicato: sarà ricontattato dall’associazione Croce Verde Soccorso per avviare la collaborazione.

Ufficio