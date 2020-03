“Ceriano Sicura” da sei anni efficace strumento di prevenzione

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 marzo 2020 – Dal gennaio del 2014 è attivo a Ceriano Laghetto il servizio mutuo-aiuto “Ceriano Sicura”, che consente ai cittadini di diffondere segnalazioni di situazioni sospette contribuendo alla prevenzione e raggiungendo anche la Polizia locale e il Gruppo di Supporto Territoriale (GST) per le comunicazioni alle Forze dell’ordine. E’ stata una delle prime iniziative di coinvolgimento diretto dei cittadini sul fronte della sicurezza e della sorveglianza del territorio, sfruttando le potenzialità della messaggistica in tempo reale, con gli smartphone.

Tra le situazioni di potenziale pericolo che si possono segnalare ci sono, a titolo d’esempio, la presenza di persone sconosciute che si aggirano tra le case del quartiere, un’automobile ferma da troppo tempo nello stesso punto con persone a bordo, l’accertamento di un furto o tentativo di furto o altro reato.

Il servizio si basa sull’utilizzo dell’applicazione WhatsApp, sistema di messaggistica gratuita che sfrutta la rete dati degli smartphone e consente di comunicare in tempo reale ad un gruppo predefinito di utenti.

Il primo passo per l’adesione volontaria al nuovo servizio è quello di iscriversi al gruppo, che è coordinato dal responsabile della Polizia locale del Comune di Ceriano Laghetto, al quale dovrà pervenire la richiesta di iscrizione tramite apposito modulo compilato (che potete trovare in allegato) che conterrà i dati anagrafici della persona, ne attesterà la residenza a Ceriano, comunicherà il numero di telefono con cui intende partecipare al gruppo e confermerà l’accettazione delle norme contenute nell’apposita determinazione che regola questo canale di comunicazione. Una volta accettata l’iscrizione, tutti gli utenti diventeranno automaticamente “vedette del territorio” con la possibilità di segnalare in tempo reale situazioni di pericolo o di criticità a tutti i membri del gruppo. E’ un servizio a costo zero per il Comune e per il cittadino e naturalmente non andrà in alcun modo a sostituire le altre forme di segnalazione ufficiale diretta di episodi criminosi alle Forze dell’ordine.

“E’ uno degli strumenti messi in campo già da qualche tempo con efficacia dall’Amministrazione comunale, è importante che siano sempre più numerosi i cittadini che partecipano a questa forma di sorveglianza interattiva, che può rivelarsi molto utile per prevenire situazioni di pericolo” -dice l’Assessore alla Sicurezza, Dante Cattaneo.