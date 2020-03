Coronavirus. A Buccinasco primo deceduto

(mi-Lorenteggio.com) Buccinasco, 17 marzo 2020 – Prima morte per Coronavirus a Buccinasco, a renderlo noto, il Sindaco, Rino Pruiti, con un duro post su Facebook:

“DEVO RILEVARE CON AMAREZZA E DELUSIONE CHE CENTINAIA DI NOSTRI CITTADINI NON HANNO CAPITO NULLA, GENTE DI TUTTE LE ETA’ SE NE FREGA E CONTINUA COME SE NULLA FOSSE, NEI PARCHI , NEI PARCHEGGI, NEI GIARDINI CONDOMINIALI. LE FORZE DI POLIZIA STANNO DENUNCIANDO PENALMENTE PIU’ CHE POSSONO, MA NON POSSONO ESSERE OVUNQUE !

SPERO CHE IL GOVERNO NAZIONALE ISTITUISCA UN COPRIFUOCO E LO FACCIA RISPETTARE USANDO LE FORZE ARMATE.

OGGI ABBIAMO DOVUTO PIANGERE LA MORTE DI UN NOSTRO CONCITTADINO CHE ERA RICOVERATO, HA SOFFERTO MOLTO PER OLTRE 20 GIORNI.

Metto quindi a conoscenza della cittadinanza che abbiamo SETTE CASI SICURI DI CONTAGIO, DI CUI 5 OSPEDALIZZATI E DUE A CASA PRESSO IL LORO DOMICILIO.

Ci sono altri due casi di cittadini NON residenti che erano in visita E SONO IN QUARANTENA A CASA POSITIVI AL VIRUS.

AUMENTANO LE PERSONE IN QUARANTENA OBBLIGATORIA E IN QUARANTENA VOLONTARIA CHE SONO A CASA.

Tutti i casi sono seguiti, ogni richiesta viene soddisfatta, speriamo che tutti guariscano presto.

Ringrazio le quasi cento persone che si sono fatte avanti come volontari, ora vedremo come impiegarle.

STATE A CASA. USCITE SOLO SE NECESSARIO.

Rino Pruiti

Sindaco Buccinasco MI”