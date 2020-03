Coronavirus. Ad Abbiategrasso 22 casi totali che comprendono due persone decedute e due persone guarite

(mi-lorenteggio.com) ABBIATEGRASSO, 17 marzo 2020 – Pubblichiamo un breve messaggio del Sindaco Cesare Nai, sulla situazione dell’epidemia da COVID-19 ad Abbiategrasso

“Cari abbiatensi,

sono 4 i nuovi casi, oggi, di nostri concittadini risultati affetti da Coronavirus. Quindi: 22 casi totali che comprendono due persone purtroppo decedute e due persone guarite.

Questi dati ufficiali, come sempre, mi sono stati comunicati dalle autorità sanitarie che provvedono a seguire sia i pazienti affetti che i loro più diretti contatti nella maniera ritenuta più opportuna.

Cari cittadini mi raccomando: questi sono giorni decisivi per la lotta contro il virus. Dobbiamo essere ancora più attenti e impegnarci ancora di più.

RESTIAMO A CASA

e OSSERVIAMO SCRUPOLOSAMENTE TUTTE LE DISPOSIZIONI indicate nei decreti disposti dalle autorità competenti.”

Cesare Francesco Nai

Sindaco di Abbiategrasso